TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 26 Maggio a domenica 1 Giugno:

ACCADDE OGGI: 26 maggio 2002, Cicconi fa volare il Catania in finale Play Off

==>> Leggi la notizia

ROSSAZZURRI IN GIRO: Chiarella rientra alla base dopo una stagione sfortunata

==>> Leggi la notizia

MERCATO: Rocca-Catania e Faggiano-Modena, giungono smentite

==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: età media inferiore rispetto allo scorso anno. La tendenza è di ridurla ancora?

==>> Leggi la notizia

ROSSAZZURRO DELL’ANNO: i tifosi eleggono Roberto Inglese

==>> Leggi la notizia

DE ROSE: “A Catania sto bene, ma noi calciatori sempre sotto osservazione…”

==>> Leggi la notizia

STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Toscano ha ricevuto rassicurazioni. Norcia, in chiave di ritiro località gettonatissima nel professionismo”

==>> Leggi la notizia

ACCADDE OGGI (Video): 27 maggio 2007, il Catania festeggia la salvezza in A piegando il Chievo

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Il Catania ha bisogno di fantasia, Jimenez uno dei punti fermi”

==>> Leggi la notizia

DI TACCHIO: “E’ stata un’annata difficile. Futuro? Mi rimetto alla decisione del club”

==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI – Carra (D.G. SPAL): “Salary Cap si applicherà ai contratti nuovi. Italia unica nazione con 100 squadre professionistiche”

==>> Leggi la notizia

DI GENNARO: il difensore punta alla quarta promozione in B, spera di riuscirci in rossazzurro

==>> Leggi la notizia

L’EDITORIALE | Quasi tre anni di Ross Pelligra al timone del Catania, bilancio sospeso tra ambizione ed errori

==>> Leggi la notizia

CURIOSITA’: Di Lorenzo, dal possibile trasferimento a Catania all’Europeo 2020 e gli scudetti con il Napoli

==>> Leggi la notizia

CONI: quest’anno ricevute tre istanze arbitrali contro la società rossazzurra

==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: legame società-tifosi da rinsaldare per ripartire più forti

==>> Leggi la notizia

STATISTICHE: Inglese, finalmente Catania ha ritrovato una punta vera. Gli attaccanti rossazzurri più prolifici degli ultimi vent’anni

==>> Leggi la notizia

ACCADDE OGGI (Video): 28 maggio 2006, Catania in festa per la promozione in A

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Catania, in mezzo servirebbe un giocatore come Capomaggio”

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Centrocampo, Quaini e Di Tacchio restano? De Rose ai saluti, su Sturaro…”

==>> Leggi la notizia

ROSSAZZURRI IN GIRO: Bocic, finale di stagione da protagonista a Latina

==>> Leggi la notizia

PELLIGRA: infrastrutture sportive, anche in Australia si muove qualcosa

==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: niente partecipazione alla Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI – Marchese: “La vittoria di Pescara punto di ripartenza. Zarbano in gamba, darà una mano al Catania”

==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: tra prestiti ed esuberi si prospetta un lavoro assiduo sul mercato

==>> Leggi la notizia

A MENTE FREDDA | Catania, si susseguono tante voci. Gli aspetti su cui fare chiarezza

==>> Leggi la notizia

PLAYOFF: Pescara e Ternana in finale, salutano Cerignola e Vicenza

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Catania, la bella gioventù che ha esordito in C adesso vuole spiccare il volo”

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Catania, lavoro encomiabile di Biagianti con la Primavera”

==>> Leggi la notizia

ROSSAZZURRI IN GIRO: D’Andrea conclude l’avventura al Cerignola e ritorna a Catania

==>> Leggi la notizia

SERIE C: la graduatoria ufficiosa per ripescaggi e riammissioni in caso di quattro posti liberi

==>> Leggi la notizia

SERIE C: battuto il record stagionale di pubblico che apparteneva al Catania

==>> Leggi la notizia

MERCATO: la stampa nazionale accosta alcuni Direttori Sportivi al Catania

==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: tra gli attuali giocatori di proprietà, Silvestri quello con più presenze in rossazzurro

==>> Leggi la notizia

SICILIA24: “Catania, Faggiano e Toscano primi tasselli da sistemare”

==>> Leggi la notizia

TFN: dal Brescia al Trapani passando per Messina e Triestina, piovono punti di penalizzazione

==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: tramutare i dubbi in certezze

==>> Leggi la notizia

CATANIA SOCIAL – Guglielmotti: “Non sai dove stai andando, ma Dio sa dove ti sta guidando. A presto”

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Inglese vuole rimanere in un Catania da primato”

==>> Leggi la notizia

MERCATO – Greco (D.G. Picerno): “Pagliai sicuramente saluterà”

==>> Leggi la notizia

STAMPA TRIVENETO: “Vicenza, per la panchina contatti anche con Toscano”

==>> Leggi la notizia

TIFO NEGLI STADI: rapporto spettatori/abitanti, Catania al settimo posto in Italia

==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: Grella assiste all’ultimo allenamento della Primavera

==>> Leggi la notizia

LAINO’: “Il Catania si è portato dietro le scorie della stagione precedente. Sul mercato deve emergere la forza della società”

==>> Leggi la notizia

STAMPA LOCALE – Distefano: “Catania, jolly esauriti. Si deve tornare in pista nel miglior modo possibile”

==>> Leggi la notizia

RITIRO: il nuovo Catania prenderà forma a Norcia, previste più amichevoli?

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Catania, portata a termine l’iscrizione al campionato”

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Tra il Catania e Toscano prove tecniche di accordo”

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Inglese, le parti devono rivedersi dopo l’incontro Grella-Toscano”

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Nuovi soci? Pelligra respinge l’ipotesi”

==>> Leggi la notizia

GIOVANILI CATANIA – Biagianti: “Da Butano a Corallo, crescita importante. Vissute grandissime emozioni”

==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI – Lucarelli: “Quest’anno non ho trovato la proposta che mi ha fatto battere il cuore”

==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: le prime mosse in vista della stagione 2025/26

==>> Leggi la notizia

GIUGNO ROSSAZZURRO: un mese intenso attende il Catania sul piano organizzativo e strategico

==>> Leggi la notizia

STAMPA LOCALE – Provini: “Credo che il Catania abbia imparato molto da questi due anni. Poche figure nei ruoli giusti, ringiovanendo un pò la rosa”

==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI – Gaucci: “Catania, bisogna ricaricare le pile. Non mi sembra una società ferma”

==>> Leggi la notizia

CATANIA FC: “Ekipe Orizzonte, congratulazioni per il 25/o scudetto”

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Difesa, c’è la volontà di confermare grosso modo il blocco dei giocatori”

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Fine settimana di riflessioni e calma apparente”

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Catania, Maffei profilo da valutare in ritiro”

==>> Leggi la notizia

CALCIOMERCATO: stagione 2025/26, ecco le date principali da conoscere

==>> Leggi la notizia

PLAYOFF: Ternana-Pescara, Catania spettatore interessato in chiave mercato

==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI – Ladinetti: “Aspettative alte, Catania una delle piazze più difficili in cui giocare”

==>> Leggi la notizia

AMARCORD: al via una nuova stagione, ecco i migliori piazzamenti nella storia del Catania

==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: lo scorso anno ritiro con tantissimi esuberi, scenario diverso quest’anno?

==>> Leggi la notizia

MERCATO: primi rumors su De Rose e Costantino

==>> Leggi la notizia

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***