TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 2 Giugno a domenica 8 Giugno:

ACCADDE OGGI: 2 giugno 1954, lungo corteo da Giarre per festeggiare la prima promozione del Catania in A

VERSO LA STAGIONE 2025/26: Catania, i successi si costruiscono in questi mesi

RITIRO: tra un paio di settimane si lavora per stilare il calendario delle amichevoli

SPORT CATANESE: Catania Beach Soccer, la Supercoppa è tua

QUI CATANIA: la ricerca del giusto mix per affrontare la prossima stagione

VERSO LA STAGIONE 2025/26: la pressione come stimolo. Catania, percorso di resistenza mentale e forte responsabilità

ACCADDE OGGI: 3 giugno 2009, quando fu posto il primo mattone per la costruzione di Torre del Grifo

MINUTAGGIO: Anastasio al primo posto con oltre 2.800 minuti

MERCATO: Dalmonte, la Salernitana potrebbe valutare una nuova cessione

QUI CATANIA: pregi e difetti dell’organico in ottica futura

ACCADDE OGGI: 4 giugno 1961, Catania eroico e urlo entrato nella storia

SERIE B – Patierno (Avellino): “A Catania ho capito che saremmo stati promossi in B. Mio futuro? Decide la società”

MERCATO: Peralta, non mancano apprezzamenti in C

STAMPA TOSCANA: “Pistoiese, sogno Luperini difficile da realizzare”

QUI CATANIA: l’attuale composizione del CdA rossazzurro

LA SICILIA: “Nodo Faggiano da risolvere. Angelozzi smentisce contatti col Catania”

CATANIA SOCIAL – Monaco saluta: “Grazie a chi mi ha portato fin qui, il mio orgoglio più grande”

MONTALTO: quel gol a Pescara emblema di una stagione beffarda

MERCATO: Jimenez resta? Può rappresentare una futura plusvalenza per il club

LUNETTA: il jolly rossazzurro suda in palestra e scalpita in vista della prossima stagione

INGLESE: tra le sirene della B e quel sentimento di gratitudine verso Catania

QUI CATANIA: si avvicina la scadenza dei contratti, la situazione

TOSCANO: Grella conferma che resta sulla panchina del Catania

FAGGIANO: dalle parole di Grella emergono dubbi sulla permanenza del diesse

GRELLA: “Catania, l’obiettivo non è mai cambiato. La società cresce. Toscano, non avevo grandi dubbi”

MARANI (Pres. Lega Pro): “Ridurre il numero di squadre? Abbiamo dato disponibilità a ragionare”

QUI CATANIA: Torre del Grifo e costruzione rosa, le rassicurazioni di Grella

QUI CATANIA: come si vince in C? Gli esempi di Padova, Entella e Avellino

TOSCANO-NAPOLI: coppia indissolubile, inseguendo una nuova impresa

QUI CATANIA: atteso l’arrivo di Pelligra per dare impulso ai passaggi successivi

QUI CATANIA: Toscano resta in sella, arrivato il segnale di continuità in panchina

GIACCHETTA (D.S. Cremonese): “Catania, società si sta sempre più strutturando ma non è facile uscire dalla C”

TUTTOCALCIOCATANIA: avviso lavori di manutenzione sito

ISCRIZIONE SERIE C: Spal, Lucchese e Brescia fuori dai giochi

DIRITTI DI RISCATTO: Catania, nessuna novità nella prima finestra disponibile. Tra il 16 e 18 giugno la seconda

L’EDITORIALE | E’ il tempo di ponderare e agire, prima e meglio degli altri

MASCOTTE LEAGUE: “Agatino” si classifica al secondo posto

VERSO LA STAGIONE 2025/26: dopo tanti esperimenti Toscano vuole una rosa funzionale al 100%

VERSO IL MERCATO: tanti tasselli da fare quadrare in entrata e uscita

PLAYOFF: decisivi i rigori, Pescara promosso in Serie B

UFFICIALE: fine prestito, Cicerelli rientra alla base. Per Cianci bisogna attendere

EX ROSSAZZURRI – Lucarelli: “Serie C il solito maledetto campionato difficile. Non devo allenare a tutti i costi”

TACOPINA: poteva rilevare il Catania, è ripartito dalla SPAL ma il progetto è naufragato

LA SICILIA: “Catania, il diesse Faggiano in partenza?”

MERCATO: Cicerelli, dal “Ciao Catania” al ritorno dal prestito. Futuro da discutere con la dirigenza

TOSCANO: da Cosenza a Cesena, le promozioni in carriera del tecnico calabrese

