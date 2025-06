TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 16 Giugno a domenica 22 Giugno:

LA SICILIA – Bosco (pres. Catania Beach Soccer): “Primo trofeo calcistico europeo in Sicilia, dedica a Catania e ai tifosi”

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA – Bussi: “Catania, cuore e mentalità per vincere. Pastore è un intenditore di calcio”

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Catania, Zarbano metronomo. Possibile anche qualche prestito giovanile in entrata?”

==>> Leggi la notizia

UFFICIALE – Faggiano lascia Catania. Grella: “Gli auguriamo le migliori fortune e lo ringraziamo”

==>> Leggi la notizia

PELLIGRA: Perth Glory, amichevole di prestigio contro il Milan

==>> Leggi la notizia

MERCATO – Tello, conferme da Salerno: “La Salernitana non lo riscatterà”

==>> Leggi la notizia

MERCATO: Silvestri vorrebbe una nuova chance a Catania, cosa deciderà di fare il club?

==>> Leggi la notizia

CICERELLI: cosa può dare tatticamente al Catania

==>> Leggi la notizia

STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Il Catania pensa di affiancare un altro professionista a Pastore. Frisenna ha la pubalgia. Su Torre del Grifo, Inglese, Castellini e Cicerelli…”

==>> Leggi la notizia

MERCATO – Corriere del Trentino: “Di Carmine, parte dell’ingaggio pagata dal Catania nell’ultima stagione”

==>> Leggi la notizia

DE ROSE: “Cesena, forse la mia esperienza poteva fare comodo anche in B”

==>> Leggi la notizia

MERCATO: Bethers, giocatore e club approfondiranno il futuro nei prossimi giorni

==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: duttilità e capacità di cambiare pelle, armi da cui ripartire

==>> Leggi la notizia

STAMPA TERNANA: “Cianci, ai dettagli il riscatto degli umbri dal Catania”

==>> Leggi la notizia

FAGGIANO-CATANIA: si consuma il divorzio dopo una ricostruzione avvenuta tra tante difficoltà

==>> Leggi la notizia

FAGGIANO: “Grazie Catania, nemici mai!”

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Pastore da giorni al lavoro fuori Catania. Attesa per Torre del Grifo”

==>> Leggi la notizia

UFFICIALE: Sky Wifi nuovo title sponsor della Serie C, campionato trasmesso su Sky e Now per le prossime tre stagioni

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA – Luis Turmena (Meta Catania): “E’ impressionante il pubblico di Catania, qui mi sento a casa”

==>> Leggi la notizia

STAMPA TERNANA: “Cicerelli, migliore stagione della sua carriera e leader di un attacco stratosferico”

==>> Leggi la notizia

DISPINZIERI: “Contatti non si sono tradotti in un accordo, ma ringrazio di vero cuore il Catania”

==>> Leggi la notizia

COPPA DISCIPLINA 2024/25: Catania e Messina agli ultimi posti in classifica

==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI: Angelozzi lascia Frosinone e torna in Serie A

==>> Leggi la notizia

STAMPA CASERTANA: “Proposto ai falchetti Montalto”

==>> Leggi la notizia

PASTORE: la tesi da autodidatta del calcio e l’anno magico alla Nocerina

==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: tra esuberi e possibili riconfermati, l’attuale organico rossazzurro extra-large

==>> Leggi la notizia

DIRITTI DI RISCATTO: scadenza esercizio slitta al 22-24 giugno per tutti i club professionistici

==>> Leggi la notizia

MERCATO: sondaggio anche del Catania per Russo (Cerignola)

==>> Leggi la notizia

MERCATO: idea Varone per il centrocampo del Catania, Toscano lo ha avuto a Cesena

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Il Catania affida a Pastore un’eredità non certo agevole”

==>> Leggi la notizia

STAMPA ASCOLANA: “Ascoli, il Catania tra i concorrenti per Ferrante”

==>> Leggi la notizia

STAMPA NAZIONALE – Schira: “Casarano e Ternana pensano a Faggiano”

==>> Leggi la notizia

STAMPA PUGLIESE – Caianiello: “Luca Russo, per ora solo sondaggi con l’entourage del giocatore”

==>> Leggi la notizia

PELLIGRA: “Ai tifosi chiedo di darmi fiducia. Insieme per un grande club”

==>> Leggi la notizia

CATANIA FC: “Addio a Giuseppe Gaspari”

==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: infortuni, importante elemento di riflessione in vista della nuova stagione

==>> Leggi la notizia

MERCATO: Catania, destinato a riaprirsi il tavolo delle trattative con il Cerignola?

==>> Leggi la notizia

MERCATO: Di Tacchio, tracciare la strada per il prossimo futuro

==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI – Baldini lascia Pescara: “Dopo la festa qualcosa si è spento, fino a gennaio non allenerò altre squadre”

==>> Leggi la notizia

DALLA CITTA’ | Progetto di rigenerazione del Campo Seminara di Barriera finanziato con 1,25 milioni

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Pelligra, promessa rinnovata e smentite voci di un disimpegno”

==>> Leggi la notizia

MERCATO: Cicerelli potrebbe prolungare il contratto col Catania in caso di permanenza

==>> Leggi la notizia

MERCATO: Farroni, avanti con Toscano per la quarta stagione o sarà addio?

==>> Leggi la notizia

MERCATO: su Russo anche l’Arezzo, che si defila per Cicerelli

==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: prosegue il progetto di affiliazione affidato a Teodoro Coppola

==>> Leggi la notizia

CURIOSITA’: Toscano, le esperienze da calciatore del tecnico rossazzurro

==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: focus sugli esterni con un occhio alla prossima stagione

==>> Leggi la notizia

MERCATO: da Guglielmotti a De Rose, chi resterà tra i più esperti del gruppo?

==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: Dini e Pastore insieme, dieci anni dopo il successo condiviso a Rimini

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA – Bosco: “A settembre Catania sarà la capitale mondiale del beach soccer”

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Catania, dialogo con il Padova. Ipotesi Crisetig e Bianchi”

==>> Leggi la notizia

ACCADDE OGGI: 20 giugno 2002, gesto importante in onore di Massimino

==>> Leggi la notizia

SERIE C: Trapani, penalizzazione confermata. Anche il Foggia a rischio, in questo caso si attende il 31 luglio

==>> Leggi la notizia

SERIE C: playoff 2024/25, Inglese quarto migliore marcatore

==>> Leggi la notizia

STAMPA UMBRA – La Nazione: “Ternana, riscatto Cianci da ufficializzare. Cicerelli pista complicata”

==>> Leggi la notizia

A MENTE FREDDA | Meno di un mese al ritiro di Norcia, Catania che dovrà accelerare sul mercato

==>> Leggi la notizia

FORTI: per il giovane rossazzurro quel gol non è stato cancellato, resta un sogno realizzato

==>> Leggi la notizia

MERCATO: da Stoppa a Jimenez, chi resterà tra i più giovani del gruppo?

==>> Leggi la notizia

PASTORE-TOSCANO: intesa da affinare in sede di calciomercato

==>> Leggi la notizia

MERCATO: il Trento prova a riprendere Maffei

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “Il Catania campione di presenze, il pubblico è rimasto da Serie A”

==>> Leggi la notizia

MERCATO: Cicerelli, spuntano le sirene della Juve Stabia

==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI: da Bianco a Sottil passando per Caserta, cambiano tre panchine in Serie B

==>> Leggi la notizia

STAMPA ASCOLANA: “Varone, il futuro resta incerto”

==>> Leggi la notizia

L’EDITORIALE | Pelligra chiede fiducia, Catania risposte concrete

==>> Leggi la notizia

STAMPA ASCOLANA: “Varone, il futuro resta incerto”

==>> Leggi la notizia

MERCATO: Castellini, tanti club alla finestra

==>> Leggi la notizia

CURIOSITA’: Guglielmotti e l’agricoltura tra passione e lavoro

==>> Leggi la notizia

22 GIUGNO 1975 – Il ricordo di Ciceri e Prestanti: “Tifosi rossazzurri ovunque, la solidità del gruppo fece la differenza”

==>> Leggi la notizia

MERCATO: Capomaggio, diversi club di B interessati. Il Catania lo ha corteggiato a lungo la scorsa estate

==>> Leggi la notizia

STAMPA BARESE: “Caserta, quella promozione in Serie A centrata con la maglia del Catania…”

==>> Leggi la notizia

MERCATO: Tascone profilo gradito a Pastore

==>> Leggi la notizia

EX ROSSAZZURRI – Pulvirenti: “Geografia calcio siciliano, provo tristezza. Catania, credo che la società abbia fatto tesoro degli errori”

==>> Leggi la notizia

QUI CATANIA: mercoledì presentazione Zarbano DG e Pastore DS

==>> Leggi la notizia



SERIE C: subentrerà l’Inter Under 23, progetto promosso dall’ex Catania Tarantino

==>> Leggi la notizia

MERCATO: il giovane Brugarello nel taccuino del Catania, su di lui anche l’Atalanta

==>> Leggi la notizia

LA SICILIA: “La Meta mette già le mani sul tricolore. Venerdì sera il match point a Catania”

==>> Leggi la notizia

CATANIA SOCIAL: Jimenez ricarica le pile, ricordando gol e assist della stagione trascorsa

==>> Leggi la notizia

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***