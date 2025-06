UFFICIALE: Cianci riscattato dalla Ternana

Pietro Cianci non si muoverà dalla Ternana di Fabio Liverani. Quello che era ufficioso nei giorni scorsi diventa ufficiale nelle ultime ore. La società umbra ha esercitato formalmente l’opzione per il riscatto del cartellino del centravanti che era ancora di proprietà del Catania dopo il prestito proficuo in rossoverde. La Ternana lo ha riscattato del club rossazzurro facendogli sottoscrivere un contratto biennale. È quanto ha comunicato il presidente Stefano D’Alessandro in un suo post sui social in cui ha ringraziato i tifosi per gli auguri esternati per il suo compleanno. Cianci lascia definitivamente Catania per una cifra nel complesso inferiore a 100mila euro.

