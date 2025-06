UFFICIALE: fine prestito, Cicerelli rientra alla base. Per Cianci bisogna attendere

Il riscatto automaticato sarebbe scattato una volta conseguita la promozione in Serie B. Così non sarà, perchè la Ternana ha fallito il salto di categoria non riuscendo a superare lo scoglio Pescara in finale playoff. Regolamento alla mano, gli umbri avrebbero dovuto riscattare il cartellino di Emmanuele Cicerelli solo in caso di B, non verificandosi questa condizione il fantasista completa il periodo di prestito rientrando al Catania. A quel punto si deciderà se per restare oppure valutare una nuova cessione altrove.

Discorso diverso per l’attaccante Pietro Cianci, formalmente anch’egli di proprietà del Catania e che sarebbe stato subito rilevato dal club rossoverde in caso di promozione, tuttavia può ancora essere riscattato dalla Ternana poichè sul contratto esiste un’opzione esercitabile per l’acquisto del cartellino tra il 16 e 18 giugno. Qualora non fosse riscattato, tornerebbe anche lui alle pendici dell’Etna.

