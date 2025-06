VERSO IL MERCATO: tanti tasselli da fare quadrare in entrata e uscita

A luglio ci sarà il via libera alla sessione estiva del calciomercato, prima ancora è possibile definire le situazioni legate ai calciatori ceduti o acquisiti in prestito con diritto di riscatto. In questo senso c’è ancora tempo tra il 16 e 18 giugno. La dirigenza del Catania è attesa da un lavoro a 360 gradi sul mercato. Snellendo la lista di giocatori in esubero, innanzitutto, tra chi rientra dai rispettivi prestiti e sarà oggetto di valutazione per un’eventuale permanenza e coloro i quali, invece, tornando alla base riceveranno la comunicazione che non faranno parte del progetto Catania 2025/26. Ci sarà anche chi ha dato il suo contributo in rossazzurro la scorsa stagione ma, per vari motivi, è destinato a cambiare casacca.

Queste è la fase principale delle scelte sul mercato, ragionando su chi puntare tra gli uomini di proprietà del club. Poi si procederà con la selezione dei nuovi innesti. Quelli che, in teoria e si spera anche in pratica, riescano ad innalzare il tasso tecnico della squadra con il giusto mix di giovani e meno giovani, giocatori di qualità ma al tempo stesso di gamba, caratterialmente adatti al contesto etneo e di una piazza che deve ambire al salto di categoria. Chiaramente di tutto questo si occuperà la figura di competenza attraverso i fondi e le disponibilità economiche fissate dalla proprietà.

Che sia il Direttore Sportivo Daniele Faggiano o chi per lui, è chiamato a ricoprire un ruolo delicato poichè dalla costruzione dell’organico passa buona parte dei successi stagionali e, individuare i profili giusti, non è compito semplice. Il resto lo farà l’allenatore, ma dovrà essere ben supportato dalla società, operando nelle migliori condizioni. Ad oggi però non vi è chiarezza su chi affidare la direzione sportiva del club. Valutazioni in corso, importante sciogliere le riserve quanto prima, in modo da arrivare al ritiro umbro di metà luglio con un bagaglio di certezze in più ed un organico che si presenti con una base già ben definita.

