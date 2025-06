VERSO IL RITIRO: anche altri club professionistici hanno scelto l’Umbria

Non ci sarà solamente il Catania a sostenere il ritiro pre campionato in Umbria. Hanno scelto la medesima regione anche altri tre club professionistici, tutti militanti in Serie C. Salernitana e Casarano – entrambe avversarie degli etnei nel girone C – si recheranno infatti a Cascia, località della provincia di Perugia distante 20 minuti di macchina da Norcia, dove invece lavorerà la squadra di Mimmo Toscano. Cascia è anche la destinazione scelta dalla Ternana, attualmente alle prese con dubbi legati al futuro (club in vendita e che, come preannunciato dal sindaco Bandecchi, rischia il fallimento). Non sono da escludere contatti tra le squadre citate per organizzare dei test match.

