VERSO IL RITIRO: gli ingredienti di Toscano per vincere

Ha concluso la stagione 2023/24 riportando il Cesena in Serie B. Obiettivo raggiunto totalizzando la bellezza di 96 punti. Nella storia della C nessuno ha fatto meglio, eguagliando il record del Catanzaro nel 2023. Di campionati, Mimmo Toscano, ne ha vinti diversi. Ma la promozione diretta festeggiata a Cesena resta qualcosa di unico, avendo rasentato la perfezione. Risultato strabiliante che ha spinto il Catania, lo scorso anno, ad affidare con decisione la panchina al tecnico calabrese, sotto contratto fino al 30 giugno 2026.

La prima stagione da allenatore rossazzurro è stata caratterizzata da alti e bassi, terminata al quinto posto nel girone C, vedendo arrestarsi il cammino del Catania al primo turno della fase nazionale dei playoff. Toscano però non ha gettato la spugna. Ha deciso di rimanere nella sponda rossazzurra della Sicilia, con l’intento di applicare tre ingredienti che hanno fatto la differenza nel corso delle sue esperienze vincenti da tecnico: l’acquisizione di una mentalità vincente, straordinaria cultura del lavoro, la disponibilità di un gruppo unito ed affiatato che metta sempre la squadra sopra ogni interesse personale. Un mix irrinunciabile, la base su cui costruire qualcosa d’importante.

Al resto dovrà pensare la società, già al lavoro per consegnare a Toscano un organico che includa più pedine della passata stagione, completato da innesti che, nelle intenzioni del club e con il benestare dell’ex Cesena, assicurino alla squadra quel quid necessario ad alzare il livello delle prestazioni, ricercando la continuità avuta solo negli ultimi mesi dello scorso campionato. Tutto questo passa da una costante applicazione negli allenamenti, osservando le disposizioni e istruzioni impartite da un allenatore che crede fortemente nel valore del lavoro, incessante, a volte anche ossessivo.

“E’ una persona vera, autentica, genuina e di grande cuore. E’ un martello con giocatori e collaboratori, sempre e poi dice le cose in faccia a tutti”, così Toscano viene definito da Michele Napoli, suo storico assistente dal 2007 a oggi (fonte Il Resto del Carlino). Il Catania riparte dallo stesso timoniere, avente ancora più voglia di mettersi in gioco in una grande piazza, stanca della C e di illusioni, smaniosa di ritornare nelle serie superiori.

