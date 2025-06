VERSO LA STAGIONE 2025/26: dopo tanti esperimenti Toscano vuole una rosa funzionale al 100%

L’annuncio di Vincenzo Grella ufficializza, di fatto, la permanenza di Toscano sulla panchina rossazzurra. Un segnale di continuità, ribadendo la fiducia nei confronti dell’allenatore ex Cesena. Qualcosa di diverso rispetto agli ultimi dieci anni, quando sistematicamente – o quasi – il Catania ripartiva da una nuova guida tecnica.

I confronti con Grella hanno avuto esito positivo, ricevendo Toscano tutte le rassicurazioni del caso in vista del prossimo campionato. La prima, quella più importante, riguarda la funzionalità della rosa. Nella passata stagione il tecnico calabrese ha dovuto fare i conti con mille difficoltà. Dal blocco del mercato estivo agli svariati infortuni che hanno caratterizzato lunghi tratti della stagione, costringendo in più di un’occasione Toscano a dotarsi di una panchina cortissima, talvolta imbottita di giovani.

Fattori che, inevitabilmente, hanno inciso nell’economia del campionato. In vari momenti Toscano ha dovuto sperimentare nuove soluzioni in campo, adattando giocatori in ruoli non propriamente congeniali. Nel rush finale, guarda caso, la squadra ha registrato progressi man mano che recuperava un pò tutte le pedine. Il recupero degli indisponibili ha aumentato la competizione all’interno del gruppo e, di conseguenza, la qualità del lavoro settimanale “allungando” la panchina e potendo scegliere di volta in volta il giocatore più adatto al contesto di gara ed all’avversario di turno.

In questo senso Toscano chiede di ripartire da un organico omogeneo dove tutti possano avere il loro spazio, ciascuno con le proprie caratteristiche. Confermare gran parte dei protagonisti in positivo dell’ultima stagione rappresenta il primo passo. Il resto dovrà farlo la dirigenza pianificando un lavoro efficace sul campo, completando la rosa con calciatori in grado di fornire valide garanzie sotto il profilo tecnico-tattico e dell’integrità fisica, capaci d’inserirsi rapidamente nei meccanismi di gioco.

