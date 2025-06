VERSO LA STAGIONE 2025/26: il tempo, fattore determinante per pianificare i prossimi passi

Il tempo, fattore determinante per pianificare le prossime mosse in casa Catania quando si avvicina l’inizio della nuova stagione. L’arrivo del presidente Ross Pelligra in città dovrebbe essere foriero di novità su tanti fronti. Nelle ultime settimane la piazza è rimasta a guardare in attesa di notizie dagli uffici di piazza Spedini, l’asticella delle ambizioni resta alta da parte dei tifosi che auspicano l’allestimento di una squadra competitiva ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C.

Le tempistiche per programmare la nuova stagione rappresentano un fattore cruciale. «Quando parliamo di tempo, sappiamo che non è un tempo infinito e che avere più tempo a disposizione rispetto agli avversari rappresenta un vantaggio», disse a tal proposito non più di una settimana fa a margine della presentazione del murales dedicato a Stefania Sberna il vice-presidente e amministratore delegato del club Vincenzo Grella. L’osservazione è ineccepibile ma è pur vero che la concorrenza non sta rimanendo a guardare quanto avviene alle pendici dell’Etna. In questo momento tutte le squadre sono alle prese con definizione di obiettivi e strategie programmatiche, scelta delle figure professionali e stanziamento delle risorse economiche per affrontare la stagione.

Si attendono comunicazioni da parte del club, a cominciare dalla definizione dell’organigramma con l’ingresso di Alessandro Zarbano nel ruolo di direttore generale e la promozione di Ivano Pastore a direttore sportivo. Un arduo compito attende il dirigente campano, chiamato a sostituire Daniele Faggiano nella costruzione dell’organico e gestione dello spogliatoio in tandem con la riconfermata guida tecnica Domenico Toscano. L’organico che lavorerà in ritiro a Norcia dal 14 luglio al 3 agosto agli ordini del mister calabrese presenterà molti elementi riconfermati, cui dovrebbero aggiungersi i volti nuovi provenienti dal mercato senza dimenticare le valutazioni sui tanti giocatori che rientreranno alla base per fine prestito.

