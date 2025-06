VERSO LA STAGIONE 2025/26: tra mercato e ritiro, si avvicina un mese importante per il Catania

Meno di una settimana all’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato e meno di tre alla partenza del ritiro che il Catania effettuerà per il secondo anno consecutivo in Umbria, spostandosi da Assisi a Norcia a differenza della passata stagione. Siamo alle porte di un mese di luglio che si preannuncia cruciale per il Catania.

L’obiettivo dichiarato dalla società è quello di giungere all’appuntamento con il ritiro consegnando al tecnico Mimmo Toscano una rosa più snella possibile in fatto di esuberi. Perchè, obiettivamente, sono tanti i calciatori che non rientrano nel progetto tecnico rossazzurro e va evitata l’esperienza del 2024, quando Toscano è stato costretto a lavorare in preparazione della nuova stagione con un cantiere aperto.

Stavolta il club ha esplicitato la volontà di non rivoluzionare l’organico, partire da una base non trascurabile di giocatori riconfermati e innesti mirati tenendo conto di una lista da rispettare, dunque ogni mossa deve essere ponderata agendo con lucidità, senza approssimazione, calibrando nella giusta misura sia le entrate che le uscite. Uscite che passeranno da tante risoluzioni consensuali previste, considerato che la maggioranza dei calciatori in esubero ha un solo anno di contratto.

Alla voce “entrate”, invece, la difficoltà principale risiederà nella scelta del profilo giusto per Catania non facendosi prendere per il collo da procuratori e agenti sportivi. Luglio, inoltre, vedrà l’apertura della Campagna Abbonamenti e potrebbe riservare novità significative sul fronte Torre del Grifo, argomento particolarmente sensibile nelle ultime settimane. Si avvicinano date importanti che andranno a delineare il percorso e le strategie della società etnea.

