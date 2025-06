VERSO LA STAGIONE 2025/26: Pastore, ruolo determinante. Andrà supportato con un budget adeguato

Il Catania ha sciolto il nodo relativo al direttore sportivo. Sarà Ivano Pastore a ricoprire l’incarico professionale in seno al club dell’Elefante sulla base dell’intesa raggiunta nelle scorse ore con i vertici del sodalizio calcistico etneo. L’accordo tra il Catania e Pastore avrà durata biennale con scadenza fissata al 30 giugno 2027. Il dirigente campano dal dicembre scorso ricopriva già la mansione di collaboratore dell’area tecnica, affiancando Daniele Faggiano nella gestione della squadra.

Il Catania si affida quindi alla soluzione interna per riempire una casella importante dell’organigramma, dal momento che il direttore sportivo è la figura incaricata di gestire i contratti di tecnici e giocatori, interagire con agenti sportivi e altre società e occuparsi del dialogo interno tra dirigenti, staff tecnico e spogliatoio. Ruolo che richiede una certa responsabilità, quello di Pastore, che andrà sostenuto e messo nelle condizioni di operare al meglio.

La piazza di Catania rappresenta una vetrina importante sul piano professionale per un dirigente navigato nell’ambito della Serie C. A Pastore sarà affidato il compito di costruire la squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C, prestando attenzione ai tanti giocatori che rientreranno alla base per fine prestito fino alle trattative da compiere sia in entrata che in uscita nel corso della sessione di mercato che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 1 luglio.

Insomma, per il nuovo direttore sportivo rossazzurro tanto lavoro all’orizzonte. Non alterando l’ossatura della squadra ma effettuando innesti importanti che dovranno essere adeguatamente supportati dal budget stanziato dalla proprietà, risorse destinate anche all’attività del settore giovanile e della squadra femminile. In tal senso l’arrivo in città del presidente Ross Pelligra dovrebbe essere foriero di novità in vista dei passi da compiere verso la stagione agonistica ormai alle porte.

