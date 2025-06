ZANOTTI | Dopo Catania-Pescara, arbitro criticato anche dalla stampa ternana: “Ha fatto vedere la parte peggiore di sè, andrà in B”

“Gara rovinata dall’arbitro”. Non usa mezzi termini la testata giornalistica Terni in Rete, relativamente all’arbitraggio del sig. Andrea Zanotti della sezione di Rimini in occasione della finale d’andata dei playoff persa dalla Ternana in casa contro il Pescara. Ancora una volta, dopo Catania-Pescara dell’11 maggio scorso, Zanotti ha diretto un match che ha visto la formazione abruzzese scendere in campo fuori casa. A Terni è maturato lo stesso risultato del Massimino (0-1) e, come in quel caso, la direzione arbitrale ha destato perplessità soprattutto per quanto riguarda la gestione dei cartellini tra le due squadre.

La testata umbra citata ha attribuito addirittura un ‘3’ in pagella nei confronti dell’operato di Zanotti, “fischietto” destinato ad essere promosso in Serie B. “Questa sera non ha dimostrato le sue qualità, anzi ha fatto vedere la parte peggiore di sè. Dopo 12 minuti ha espulso Vallocchia, al primo fallo, per un intervento duro su Squizzato. Discutibile il rosso. Il brutto, per Zanotti, è che ha avuto l’occasione giusta per riequilibrare subito le parti in campo. Squizzato, infatti, entra durissimo su Cicerelli, appena due minuti dopo. Squizzato se la cava con il giallo. Zanotti ha fatto arrabbiare la panchina rossoverde e inviperire lo stadio intero. E poi tanti errori qua e la. Bocciatissimo anche se andrà in serie B”, si legge.

