MERCATO: Tirelli verso il trasferimento al Giulianova

Nuova avventura in Serie D per Domiziano Tirelli. L’estremo difensore classe 2006, prelevato la scorsa stagione dal Catania attraverso la sottoscrizione di un contratto di durata biennale, verso il trasferimento in Abruzzo. Reduce da un’annata poco fortunata in prestito prima al Siena, poi al Livorno, trovando pochissimo spazio a seguito di un problema fisico, Tirelli dovrebbe ripartire dal Giulianova. In precedenza il ragazzo ha vissuto una proficua esperienza all’Atletico Uri ed è stato convocato nella Rappresentativa Serie D partecipando alla Viareggio Cup.

