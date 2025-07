A MENTE FREDDA | Catania, atteso lo sprint sul mercato quando si avvicina l’inizio del ritiro

Cedere prima di comprare, anche se in conferenza stampa era stato preannunciato che le due cose potevano non essere strettamente correlate. Le battute iniziali del calciomercato evidenziano come, in casa Catania, non si prescinda da questo tema. Il tifoso si domanda come la società voglia affacciarsi ad una stagione che dovrà essere necessariamente quella del riscatto. Il Catania viene da un’annata conclusa al quinto posto in C, lontano dalle primissime posizioni in classifica, ma che ha sancito soprattutto la permanenza in Serie B, visto che anche il percorso playoff non è andato a buon fine.

Le trattative per i giocatori individuati come prioritari per rinforzare l’organico a disposizione di Mimmo Toscano procedono a rilento, sviluppando lunghe contrattazioni per provare a spuntare il prezzo migliore. Emerge l’attenzione del club a salvaguardare i conti, prova ne sia che il Catania sta ancora pagando le spese esorbitanti di due stagioni addietro, ereditando contratti onerosi di gente che non rientra nei piani tecnici nel contesto di una rosa “extra-large”, sapendo che c’è una lista di 23 “calciatori professionisti” da rispettare.

Giusto prestare attenzione a questo aspetto, ma il mercato del Catania necessita di una svolta dopo la “sanguinosa” perdita di una pedina fondamentale come Roberto Inglese. Con il ritiro di Norcia ormai alle porte ci si attende un’accelerata su operazioni in entrata ritenute necessarie per l’accrescimento del livello tecnico della squadra di mister Toscano.

