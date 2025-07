A MENTE FREDDA | Fiduciosi e scettici, popolo rossazzurro diviso in attesa del responso del campo

Fiducia e scetticismo: strumento di apertura e credenza il primo, di dubbio e incertezza il secondo. In questo momento i tifosi sono divisi rappresentando due atteggiamenti opposti. Al terzo anno consecutivo di militanza in Serie C sotto la gestione Pelligra, considerando anche che la B sotto l’Etna manca da dieci anni, l’aspetto che accomuna il popolo rossazzurro è la passione per i colori sociali del Catania. Una passione che si tramanda di generazione in generazione, manifestata in maniera differente ma pur sempre intensa. Ciascun tifoso, con i propri modi, ama il Catania a prescindere dai presidenti e da chi indossa la maglia, esprimendo l’amore a tinte rossazzurre con sfumature diverse.

Oggi, nella città dell’Elefante, c’è un clima di attesa. La campagna abbonamenti non decolla perchè, a differenza del passato, il tifoso attende risposte concrete dalla società, nella misura in cui questa dimostra di avere imparato dagli errori commessi lavorando per correggerli e programmando una stagione all’altezza delle aspettative. Il dibattito è costantemente aperto tra chi critica il modus operandi del Catania FC e chi tende a dare ancora credito ai vertici del club, sottoscrivendo l’abbonamento al di là dei dubbi e delle incertezze. Chi non convidide le attuali strategie di mercato e chi le avalla.

In questo contesto emerge un’unica verità: saranno i fatti a determinare l’efficacia e la validità delle azioni intraprese. Un giudizio sulla operatività del Catania in sede di calciomercato lo si potrà dare quando la sessione estiva chiuderà i battenti. Ma sarà comunque un giudizio parziale, perchè la bontà delle scelte passerà dai risultati prodotti nel corso della stagione. Questi rappresentano l’unico strumento affinchè fiduciosi o scettici prendano il sopravvento. La palla, dunque, passa al Catania. Ai giocatori, al tecnico, allo staff organizzativo-societario ed a chi rappresenta i vertici del Catania. Gli impegni ufficiali si avvicinano ed è chiaro che la sinergia di queste componenti inciderà significativamente lungo il percorso.

