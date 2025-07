A MENTE FREDDA | Via alla stagione rossazzurra 2025/26. Un organico da completare, una piazza da non deludere

Scattato il terzo giorno di pre-ritiro per il Catania, ultima sessione in sede prima di partire alla volta di Norcia, lunedì. Inizia l’annata rossazzurra 2025/26, terza di fila in C sotto la gestione Pelligra, all’inseguimento di quella Serie B che manca dal 2015. Dieci anni fa il Catania di Pulvirenti, proprio quando programmava la nuova stagione cadetta con il ritorno in panchina di Paquale Marino, pagò a carissimo prezzo gli sviluppi dei tristemente noti “Treni del Gol”, condannando l’Elefante all’inferno. Dopo tanta sofferenza, il popolo rossazzurro prova a riemergere. Dipende soprattutto dalle ambizioni dell’attuale società.

Proprio nelle ultime ore il presidente Pelligra ha scritto ai tifosi, assicurando impegno affinchè si costruisca un Catania sempre più forte per ottenere i risultati sperati. L’attesa è crescente in vista del “solito” campionato di Serie C girone C difficile da affrontare, dove non esistono gare dall’esito scontato, la cura di ogni singolo dettaglio fa la differenza e anche un pizzico di fortuna non guasta. La prima vera sfida del Catania passa dal calciomercato. C’è un organico da completare in tutti i reparti, negli ultimi giorni si è sbloccato il mercato in entrata e bisognerà consegnare al tecnico Mimmo Toscano un gruppo di giocatori all’altezza delle aspettative. Creando un Catania vincente negli uomini individuati per sposare il progetto, nella mentalità che l’allenatore è chiamato ad inculcare alla squadra, nelle scelte che la società deve assumere a 360 gradi.

Tutto questo mentre si avvicina la Campagna Abbonamenti che, come preannunciato il mese scorso dal direttore generale Alessandro Zarbano, manterrà prezzi e modalità della passata stagione. L’auspicio è che, a cambiare, sia l’esito di una stagione che non deluda la piazza. Uno dei compiti principali del Catania di oggi sarà quello di fare ricredere gli scettici. Lo scetticismo è produttivo nella misura in cui spinge a mettere in discussione le cose e può essere utilizzato come un’opportunità per rafforzare la propria posizione, adottando un approccio ben chiaro e supportato dai fatti. I tifosi sperano in deciso cambio di marcia.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***