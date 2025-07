ACCADDE OGGI: 1 luglio 2016, Mascara lascia il calcio giocato

Uno dei calciatori-simbolo della storia del Catania, Giuseppe Mascara, disse basta al calcio giocato ritirandosi ufficialmente l’1 luglio 2016 dopo circa 500 partite disputate nel calcio professionistico (di cui 194 in Serie A con la maglia dell’Elefante). Ultima avventura da calciatore a Scordia (Serie D). L’indimenticato ex attaccante rossazzurro successivamente ricevette ed accettò con entusiasmo la proposta del Catania di allenare la formazione Under 15 per l’annata 2016-2017.

Qui ottenne buoni risultati, nel frattempo superò con esito positivo l’esame da tecnico di seconda categoria UEFA A per allenare fino alla Serie C. Successivamente le esperienze in D ed Eccellenza sulle panchine di Giarre, Sancataldese, Biancavilla, Troina e Siracusa (ha portato gli aretusei nella massima divisione dilettantistica nel 2014/15), continuando a fare gavetta nelle categorie inferiori e sognando, nel tempo, di allenare in serie più importanti. Quest’anno, dopo avere archiviato l’avventura al Real Aci, ha diretto la Primavera e la Prima Squadra del Novara.

