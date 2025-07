ACCADDE OGGI – 16 luglio 2016, Paolucci torna a Catania: “Mi siete mancati da morire”

16 luglio 2016. Tornava alle pendici dell’Etna un giocatore che ha lasciato un grande ricordo ai tifosi rossazzurri, vivendo da protagonista i bei tempi della Serie A nella stagione 2008/09 con Marco Biagianti e compagni. L’attaccante Michele Paolucci si legò al club rossazzurro, in Lega Pro, sottoscrivendo un accordo di durata biennale. Una scelta dettata soprattutto dal cuore. Il giocatore classe 1986 espresse così, via social, la propria gioia: “Per me non potrebbe esistere giorno più bello. Mi siete mancati da morire, ma finalmente sono tornato a casa”. Tra campionato e Coppa Italia, dal suo ritorno in Sicilia Paolucci mise a segno 5 gol per poi essere ceduto all’Ancona nella sessione invernale del calciomercato. Tuttora il calciatore di Recanati mantiene un legame forte con la piazza, auspicando che il Catania torni al più presto ai livelli che merita.

