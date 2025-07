ALFONSO saluta il calcio professionistico: “Metto un punto al mio percorso. Grazie anche al Catania FC, il calcio resta nel cuore”

Termina l’avventura di Ivan Alfonso nel Catania FC e, in generale, nell’ambito del calcio professionistico. Ad annunciarlo, l’ormai ex collaboratore dello staff tecnico rossazzurro:

“E’ difficile trovare la forza di scrivere queste parole. Dopo tanti anni di sacrifici, passione e soddisfazioni, ho deciso che è arrivato il momento di mettere un punto al mio percorso nel calcio professionistico. Non è stata una scelta semplice, ma consapevole. Chiudere una porta per aprirne un’altra, con gratitudine nel cuore e senza alcun rimpianto. Porterò sempre con me ogni tappa di questo viaggio: la vittoria del campionato e della Supercoppa di Serie C con la Ternana Calcio, il campionato di Serie D e la Coppa Italia Serie C con il Catania FC, le stagioni in Serie B con Livorno e Ternana”.

“Ringrazio il Catania FC per avermi dato la possibilità di vivere queste ultime stagioni, per aver gioito insieme per il ritorno tra i professionisti e per il primo trofeo in bacheca nella storia del Catania. Porterò sempre con me ogni maglia indossata, l’aria respirata all’interno del rettangolo verde degli stadi, la tensione prima della gara, ogni dirigente, ogni collega ed ogni calciatore incontrato. Cristiano Lucarelli, Richard Vanigli, Alessandro Conticchio, Piero Spinosa, Marco Onorati, Andrea Camplone, Eugenio Vassalle, Giovanni Ferraro, Michele Zeoli, Pietro Lo Monaco, Stefano Bandecchi, Vincenzo Grella. Vi dedico un grazie di cuore per avermi dato l’onore di lavorare con voi. Grazie a tutti i tifosi e grazie a chi mi ha accompagnato fin qui. Il calcio resta nel cuore. Ora si apre un nuovo capitolo”.

