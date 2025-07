ASS. PARISI: “Catania, i sacrifici dei tifosi l’aspetto più bello della storia rossazzurra”

L’assessore comunale Sergio Parisi, intervenuto a Sicilia 242, si sofferma sul grave incidente avvenuto nei giorni scorsi ad un gruppo di tifosi del Catania che si erano messi in viaggio per raggiungere il ritiro rossazzurro a Norcia:

“Si registra l’ennesima dimostrazione di attaccamento dei tifosi alla squadra, sobbarcandosi una trasferta così difficile con i rischi – ahimè – connessi, com’è accaduto ai nostri ragazzi. Questo davvero la dice lunga sull’amore della nostra tifoseria nei confronti del Catania. So che ci sono dei miglioramenti relativi al loro stato di salute. Questo ci dà fiducia. Siamo assolutamente vicini a loro, alle loro famiglie, alla tifoseria intera. Ci sono state tante attestazioni di vicinanza, l’affetto delle tifoserie che si sono strette attorno al Catania. Questo è l’aspetto positivo del calcio e del tifo”.

“Ripensando alla storia del Catania, mi vengono in mente i momenti straordinari vissuti dal Catania e dai tifosi, anche se sono stati in quest’altalena tra Serie A, B e C. Nonostante tutto lo stadio è sempre pieno. Mi vengono in mente i sacrifici dei tifosi, che poi rappresentano l’aspetto più bello della storia del Catania che deve fare forza ai ragazzi che hanno avuto questo incidente. In generale a tutti noi tifosi perchè siamo una squadra e città da Seria A con una tifoseria quasi da Champions League come ci riconoscono in tutta Italia, Europa e forse nel mondo. Non sempre riusciamo ad ottenere i risultati ma, per quanto concerne gli spalti, i numeri ci dicono questo”.

