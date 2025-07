AVV. MILONE: “Basta criminalizzare le tifoserie. Un pensiero ai tifosi del Catania rimasti feriti”

L’avvocato barese Giampiero Milone, parlando da tifoso formula una riflessione via social sul movimento ultras italiano, rivolgendo anche un pensiero ai sostenitori del Catania coinvolti in un grave incidente stradale:

“Fino a quando chi governa il calcio farà finta di non vedere? I tifosi sono il cuore pulsante di questo sport, ma vengono sistematicamente trattati come un problema, mai come una risorsa. Trasferte rese impossibili da regolamenti ridicoli, curve svuotate da restrizioni arbitrarie, orari delle partite pensati solo per le tv e non per chi macina chilometri su chilometri, a proprie spese, per amore della propria squadra. Questi ragazzi stavano facendo l’impossibile per stare vicini al Catania anche in ritiro, oltre 800 km di viaggio, affrontando tutto – caldo, stanchezza, rischi – solo per onorare una passione che il sistema calcio dimentica spesso. Il calcio moderno ci vuole clienti, non tifosi. Ma noi non molliamo. Basta criminalizzare le tifoserie. Basta trasformare l’amore per una maglia in un reato. Basta calpestare chi tiene vivo questo sport quando tutto il resto intorno è business e finzione. Un pensiero a chi è rimasto ferito. FORZA RAGAZZI, COMBATTETE DA ULTRAS”.

