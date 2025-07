BRUNO: conosciamo meglio il nuovo match analyst del Catania

Tra i componenti dello staff tecnico della prima squadra del Catania non figura il catanese Massimo D’Urso, a cui era stato affidato la scorsa stagione l’incarico di match analyst dopo numerose esperienze rilevanti in ambito giovanile ma anche come allenatore in seconda. Al suo posto ecco Gennaro Bruno, match analyst professionista e Allenatore UEFA B classe 1994. Negli anni ha maturato esperienza come Responsabile Campus degli spagnoli del Valencia CF, allenatore presso la Scuola Calcio RC a Bacoli (Campania) e nell’ambito del settore giovanile della Turris, operando tra le fila dei corallini anche in qualità di match analyst, contribuendo alla vittoria del campionato di Serie D 2020 (ritorno della Turris nel professionismo dopo 19 anni). Per lui anche un’esperienza di pochi mesi come match analyst da remoto per l’Acireale e, nella stagione passata, match analyst e collaboratore tecnico della prima squadra del Latina.

In un’intervista concessa tempo fa a ilnapolionline.com, Bruno ha parlato così del ruolo che attualmente ricopre: “Il match analyst è una figura professionale, di supporto all’allenatore nell’analizzare i prossimi avversari. Attraverso video e statistiche ma è anche in grado di vedere le cose buone e gli errori della propria gara. Più che importanza dei dati è importante vedere le situazioni e catalogarle in clip da far vedere ai giocatori. Nel live personalmente non raccolgo dati, sviluppo una scheda di statistiche nel post gara avendo anche una percezione migliore dell’incontro a idee distese. La foga della gara può influenzare alcuni parametri, bisogna sempre essere molto precisi, non si può sbagliare. Per questo lavoro si dedicano tutti i giorni 8 ore al giorno, oltre le ore di presenza sul campo. Per 10 mesi è un lavoro molto logorante ma bellissimo”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***