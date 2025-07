CALCIO CAOS: Salernitana spinge per il blocco dei calendari di Serie C e B

Dopo l’avvenuta retrocessione in Serie C, a seguito dei playout persi contro la Sampdoria, la Salernitana ha presentato nei giorni scorsi un esposto in Figc diffidandola dal pubblicare i calendari cadetti e della Lega Pro, come riporta La Città: le cerimonie sono in programma il 28 luglio per la C e il 30 luglio per la B, ma il club granata chiede di fare prima luce sulla condizione debitoria della Sampdoria, le sue difficoltà a onorare pagamenti, considerando anche il famoso concordato con il Tribunale di Genova per il rientro del pesante debito, che con la mancata promozione in Serie A non verrebbe rispettato e avrebbe bisogno di un intervento pesante dalle tasche della proprietà. La società campana chiede di verificare la correttezza di tutte le pratiche, in subordine di essere riammessa alla Serie B al posto dei doriani, nel caso di inadempienze o impossibilità di garantire una gestione regolare in questa stagione.

