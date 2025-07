CALCIO CAOS: Serie C, in bilico il futuro della Triestina

Zoppicano altre società di Serie C. Rischia grosso la Triestina che, dopo avere pagato in extremis i quasi 4 milioni di euro per saldare gli stipendi di marzo e aprile e potersi iscrivere al campionato, ieri, alla scadenza per il saldo ai tesserati di emolumenti e contributi e delle relative tasse di maggio, non è stato effettuato alcun versamento. Secondo quanto riporta Il Piccolo si trattava di una cifra di 1,4 milioni. Dalla società filtra la speranza di poter effettuare i versamenti entro due settimane ma lo scenario è assai preoccupante e potrebbe determinare un fuggi fuggi generale con il futuro dello storico club alabardato in bilico.

