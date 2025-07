CALCIO FOGGIA: “Da una terra ancora scossa per la tragedia del 13 ottobre scorso, forza ragazzi!”

Vicinanza anche dal Calcio Foggia. La società rossonera pugliese diffonde la seguente nota: “Il Calcio Foggia 1920 segue con ansia e trepidazione le vicende relative all’incidente che ha coinvolto i tifosi del Catania in viaggio per seguire la propria squadra del cuore in ritiro. Passione e tifo dovrebbero portare gioia e senso di appartenenza ma sovente devono fare i conti con una realtà diversa. Da una terra ancora scossa per la tragedia del 13 ottobre scorso possa giungere un solo grido: FORZA RAGAZZI”.

