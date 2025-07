CALCIO IN PROVINCIA: il Paternò Calcio riparte da una proprietà estera

Dopo otto anni di gestione Mazzamuto ed avere effettuato in extremis l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, il Paternò Calcio passa a Yahya Kirdi, imprenditore nativo di Aleppo, da genitori turchi e trapiantato in Canada, attualmente magnate del petrolio con base commerciale a Dubai. Il sindaco di Paternò Nino Naso lo accoglie così: “Desidero esprimere il mio più sincero benvenuto a Yahya Kirdi. Per me, che sono il primo tifoso di questa squadra, questo passaggio rappresenta un momento di grande significato per tutta la città. Desidero inoltre ringraziare Ivan Mazzamuto per l’impegno e la dedizione dimostrati negli anni, che hanno contribuito a mantenere viva la passione per il Paternò Calcio. Ringrazio inoltre tutti i tifosi per la grande responsabilità dimostrata e per il costante sostegno: il loro attaccamento e la loro maturità rappresentano un valore fondamentale per la squadra e per la città”.

Il neo patron del Paternò Calcio avrebbe affidato la carica di presidente a Kamal Jamil, vice presidente Gustavo Rantuccio con Davide Cicero, che rimarrà in società. E’ stato inoltre ufficializzato il nuovo allenatore. Si tratta di Peppe Pagana che torna a sedersi sulla panchina rossoazzurra. Kirdi è passato alla storia per avere tentato nel 2010 la scalata all’acquisto del Liverpool. Un interesse che la società inglese definì come una buona offerta ma poi virò oltre (fonte La Sicilia).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***