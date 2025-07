CALCIO IN PROVINCIA: Paternò Calcio, interesse per rilevare le quote del club

Nei giorni scorsi il presidente del Paternò Calcio Ivan Mazzamuto aveva lanciato l’allarme, evidenziando il rischio di non iscrivere il club etneo al prossimo campionato di Serie D. Qualcosa però sembra finalmente muoversi nelle ultime ore. Secondo quanto riporta seried24.com, la situazione societaria potrebbe sbloccarsi grazie al forte interesse di Cesare Polifroni, attuale numero uno del Locri, intenzionato a rilevare almeno una parte del pacchetto societario (il 50%?), dando nuova linfa al progetto sportivo con la possibilità di avviare un piano concreto per riportare entusiasmo e stabilità. I tifosi restano in attesa di sviluppi ufficiali per capire se questo interesse si trasformerà nell’inizio di nuova era per la società rossazzurra.

