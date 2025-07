CALCIO SICILIANO – Antonini (Pres. Trapani): “Catania? Si muove bene, ma ad oggi nessuno è completo come noi”

Valerio Antonini, presidente del Trapani, ai microfoni di TMW Radio ritiene la squadra granata la più attrezzata in questo momento rispetto agli altri competitor del girone C di Serie C, rimarcando la necessità di riformare la categoria. Ecco quanto evidenziato da tuttoc.com:

“Vedo la Salernitana ancora incompleta. Il mio amico Faggiano ha fatto delle operazioni, ma gliene mancano molte. Sta lavorando tanto sul mercato. Il Catania si muove bene, con l’acquisto di Casasola ha fatto un grande colpo, ma nessuno – ad oggi – è completo come noi. Stavolta siamo andati a cercare non solo grandi giocatori, ma anche grandi uomini, cosa che forse è mancata la scorsa stagione. Abbiamo messo il gruppo al centro del progetto. Siamo avanti rispetto a tutti, almeno sulla carta. Abbiamo definito i ruoli, chi resta, chi parte, chi è arrivato. Sono curioso anche di vedere cosa faranno Crotone e Cosenza”.

“Oggi una serve una riforma della Serie C, chiamandola B2 con club come Vicenza, Perugia, Ternana, Catania, Trapani, Crotone, sarebbe una Serie B vera e propria, con grande appeal per TV e sponsor. Certo, ci sarebbero delle trasferte più lunghe, ma avendo maggior introiti e maggior appeal, rientri ampiamente con le spese e fai un campionato più serio con le migliori società per storia, impianti, risultati e solidità finanziaria eliminando questa farsa delle Under 23 che di “under” hanno poco e nulla, piene di stranieri e giocatori di quarant’anni, che servono solo per far guadagnare le tre o quattro società e non portano nessun profitto alla categoria”.

