CALCIO SICILIANO: Catania e Siracusa si ritrovano da avversari sei anni dopo

Non è e non sarà mai Catania-Palermo, derby siciliano per eccellenza. Il confronto con il Siracusa, però, ha una sua storia che parte dal lontanissimo 1925. In questa stagione, con il ritorno dei siracusani nel professionismo, a distanza di sei anni dall’ultima volta (Catania sconfitto per 2-1 al ‘De Simone’) si rinnova il match tra due tradizioni calcistiche che si sono incontrate diverse volte nel corso della loro storia e sin dal 1930, dando vita a quello che rappresenta per antonomasia il “derby dello Ionio”. Fra le due tifoserie esiste una certa rivalità sportiva, più sentita da parte aretusea.

Si registrano una sessantina di incontri disputati in Serie B, C, Coppa Italia, Coppa Italia Serie C, playoff e spareggi vari con un bilancio attuale di 26 vittorie di marca rossazzurra, 17 risultati di parità e 14 affermazioni aretusee, 67 gol messi a segno dal Catania, 62 dal Siracusa. Principali marcatori delle due squadre nella storia di Catania-Siracusa, Loriano Cipriani per gli etnei con 7 reti e Silvio Mazzola per quanto riguarda la sponda siracusana siglando 6 gol davanti al catanese Emanuele Catania, che ha vestito le maglie delle due squadre andando a segno tre volte contro il Catania in rappresentanza degli azzurri.

