CALCIO SICILIANO – Celeghin (Trapani): “Ad oggi nessuno più ambizioso di questo club”

Trapani club più ambizioso di Serie C. Ne è sicuro il centrocampista Enrico Celeghin, che la società granata ha prelevato a titolo definitivo dal Giugliano. “Ho accettato subito la proposta del Trapani perché il progetto è importante e la piazza è storica. Sono un ragazzo ambizioso e ad oggi non c’è nessuna società più ambiziosa di questo club”, le parole del neo acquisto classe 1999. Il Trapani è già attivissimo sul mercato e, lo ricordiamo, inizierà il campionato 2025/26 con un pesante -8 in classifica dopo essere stato sanzionato per una serie di violazioni di natura amministrativa.

