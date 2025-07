CASASOLA: “Catania, mi piace il ‘toscanismo’. Tutti insieme possiamo fare grandi cose”

Il laterale destro del Catania Tiago Casasola rilascia alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali rossazzurri. Ecco quanto evidenziato:

“Sono un giocatore che si mette sempre a disposizione della squadra, dando una mano sia in fase difensiva che offensiva. La mia caratteristica principale è dare tutto per la squadra in cui gioco, allo scopo di raggiungere il massimo obiettivo, vincere. Tutte le esperienze in carriera mi hanno formato prima come uomo, poi come calciatore. Arrivando a questo punto della carriera con un bagaglio tecnico-tattico che mi ha permesso di vestire la maglia del Catania”.

“Il ‘toscanismo’ è dare il massimo sempre, in ogni momento in cui indossi la maglia del Catania. Mi piace questo metodo di lavoro perchè si lavora dando tutto quello che hai. Questo alla fine paga, stiamo lavorando bene e si sta creando un bel gruppo, penso sia la cosa più importante. La mission di questo Catania è innanzitutto coinvolgere tutto l’ambiente per far sì che si raggiunga qualcosa di grande. Squadra, staff, l’ambiente che ci circonda, la città, i tifosi, uniti per disputare un campionato di vertice e crederci fino alla fine. NOI è uno slogan che riguarda tutta la città, tutto il Catania, chi tifa Catania da qualsiasi parte del mondo e dall’Argentina. Non sarà facile centrare l’obiettivo ma tutti insieme possiamo fare grandi cose. Forza Catania”.

VIDEO: le parole di Casasola

