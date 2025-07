CASASOLA-DONNARUMMA: l’importanza degli esterni nell’economia del gioco di Toscano

Fuori Guglielmotti e Anastasio, dentro Casasola e Donnarumma. Cambiano gli interpreti, non i concetti di gioco del tecnico Mimmo Toscano per quanto concerne lo sviluppo del gioco sulle corsie esterne affidandosi alle caratteristiche di un calciatore che conosce molto bene per avero già allenato a Cesena (Donnarumma) e l’argentino prelevato dalla Ternana, tra i giocatori di fascia di maggior qualità nel panorama calcistico di Serie C.

A Casasola e Donnarumma verrà richiesta una grande duttilità diventando, in fase difensiva, dei veri e propri difensori laterali, agendo in linea e prediligendo la copertura della porta. In fase di possesso, invece, vere e proprie ali, molto coinvolte nel gioco, possibilmente nel goal ma soprattutto in chiave assist prediligendo la finalizzazione della squadra tramite cross e traversoni. L’utilizzo dell’ampiezza da parte degli esterni alla ricerca di verticalizzazioni immediate sarà una delle chiavi principali da sfruttare per il Catania. Una costante dello stile di gioco di Toscano, utilizzata per creare spazi importanti nelle zone centrali del campo.

A Forte e compagni il compito di sfruttare molto il cross o il traversone da zona laterale degli esterni, chiamati a lavorare in sinergia con i centrocampisti per esercitare pressione sui possessori di palla avversari e recuperare palla. Donnarumma e Casasola, in questo senso, possono dare una grande mano al Catania avendo un numero interessante di gol e assist nelle corde (il primo ha ha realizzato 8 gol e 10 assist nelle ultime due stagioni, Donnarumma 5 reti e 11 assist, ndr).

