CASASOLA: il Catania inseguiva l’argentino dal 2016

Lungo corteggiamento, quello del Catania. Addirittura da quasi dieci anni la società rossazzurra inseguiva Tiago Casasola, fin dai tempi in cui il cartellino del laterale destro apparteneva alla Roma e gli etnei erano avviati verso il declino. A cominciare dall’estate del 2016, quando Pietro Lo Monaco ed il compianto Christian Argurio erano operativi nella dirigenza del Catania.

Negli anni Casasola ha proseguito il percorso professionale maturando tanta esperienza in B, ma più e più volte il club dell’Elefante ci ha provato con insistenza, non riuscendo però mai a trovare le condizioni ideali affinchè il trasferimento potesse concretizzarsi. Fino alla passata stagione. Oggi, quasi trentenne (festeggerà il compleanno ad agosto ndr), può finalmente considerarsi un giocatore rossazzurro avendo manifestato entusiasmo per il passaggio dalla Ternana al Catania. L’argentino torna in Sicilia dopo la tappa trapanese del 2017, esperienza culminata con la retrocessione in terza serie. Proprio dalla C Casasola riparte, con l’obiettivo di riportare una grande piazza tra i cadetti, missione fallita poco più di un mese fa con la maglia della Ternana nella finale playoff di Pescara rivelatasi fatale.

