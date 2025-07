CASASOLA – Il commento di Faggiano: “Io conosco la mia posizione e lui conosce la sua. Lo saluterò da avversario”

Il direttore sportivo della Salernitana Daniele Faggiano torna sul dietrofront di Tiago Casasola, calciatore che in extremis ha accettato la proposta del Catania dopo essere stato praticamente ad un passo dai granata. Queste le parole di Faggiano evidenziate da tuttosalernitana.com:

“Per quanto riguarda Casasola, chiedete a lui. Io sono soddisfatto della nostra rosa. Se ha deciso di andare altrove, va bene così. Io conosco la mia posizione e lui conosce la sua. Gli abbiamo persino chiesto di scattare una foto per procedere. C’era la possibilità di fare un’offerta migliore, ma lui ha preso altre decisioni. Rispetto le sue scelte e, quando lo incontrerò da avversario, lo saluterò. È vero che la proprietà aveva anche indicato la disponibilità a incrementare l’offerta per portarlo a Salerno, ma non lo trovavo giusto. Capitolo chiuso. Passiamo oltre“.

