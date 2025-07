CASASOLA: “Non ho esitato ad accettare, a Catania la gente vive per i colori rossazzurri”

Intercettato all’arrivo in aeroporto, il laterale destro argentino Tiago Casasola rilascia le sue prime dichiarazioni da calciatore del Catania. Ecco quanto evidenziato da Unica Sport: “Ricevendo una chiamata da una squadra come il Catania, praticamente non ci ho messo nulla ad accettare, l’ho fatto con tantissimo entusiasmo. Anche perchè qua c’è una bellissima storia, un bellissimo rapporto tra Catania e gli argentini. Sono felicissimo di essere arrivato e non vedo l’ora di cominciare. E’ sempre un piacere confrontarsi con una piazza, una città, una tifoseria del genere perchè qui percepisco che la gente vive per il Catania. Questa è una grandissima responsabilità per noi giocatori e la cosa più importante per me, quella di rappresentare la maglia rossazzurra dando tutto quello che abbiamo”.

