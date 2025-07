CASASOLA: una “freccia” argentina per l’arco di mister Toscano

Tiago Casasola è un nuovo giocatore del Catania. L’argentino giunge ai piedi dell’Etna proveniente dalla Ternana, squadra in cui ha militato nelle ultime due stagioni. La trattativa che lo ha portato a vestire la maglia rossazzurra è stata al centro di un intrigo di calciomercato sull’asse Salerno-Catania, con i granata avanti e gli etnei a mettere in atto lo sprint decisivo per assicurarsi il giocatore offrendo una proposta più appetibile sul piano contrattuale. L’innesto di Casasola andrà a rimpolpare le fila della fascia destra, essendo un esterno basso di ruolo che in carriera ha agito anche da terzino e “braccetto” in una difesa a tre coniugando forza fisica, corsa e diligenza tattica e affinando nel tempo doti da rigorista.

Dopo gli inizi in Argentina tra Huracán e Boca Juniors, il giocatore viene portato in Europa dal Fulham nel 2014 senza però riuscire ad esordire con la prima squadra dei Cottagers. L’anno successivo approda alla Roma su intuizione di Walter Sabatini, venendo girato in prestito in Serie B prima al Como e successivamente al Trapani. Dopo un breve passaggio in Serie C ad Alessandria, gioca un anno e mezzo alla Salernitana in B prima di firmare con la Lazio nell’estate 2019.

In biancoceleste non trova spazio, pertanto viene ceduto in prestito prima al Cosenza e poi di nuovo alla Salernitana, ergendosi tra i protagonisti del ritorno in massima serie della Bersagliera dopo 23 anni d’assenza. Seguono fugaci esperienze a Frosinone e Cremona (dove conquista la seconda promozione in A pur recitando un ruolo da comprimario), mentre a Perugia è autore di una stagione positiva a livello personale (9 gol in 35 presenze) nonostante la retrocessione in C del Grifo.

Negli ultimi due campionati ha militato tra le fila della Ternana prima di trasferirsi a titolo definitivo al Catania. Vanta 328 presenze, 35 gol e 35 assist tra i professionisti con presenze nelle selezioni giovanili dell’Argentina. Con l’Albiceleste ha preso parte nel 2015 al vittorioso Campionato Sudamericano Under-20 e al Mondiale di categoria giocando al fianco, tra gli altri, di Giovanni Simeone e del futuro campione del mondo Angel Correa.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***