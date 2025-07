CASTELLINI: “Il Catania mi ha dato una grossa opportunità. Il 27 di Biagianti mio numero fortunato”

Il difensore Alessio Castellini, che il Catania ha ceduto in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, si presenta ai tifosi del Mantova. Riportiamo di seguito le parole più significative evidenziate:

“Mi piace spingermi in avanti, trovando anche la via del gol e dell’assist. Sono un ragazzo molto solare fuori dal campo, mi piace vivere la città in cui mi trovo. Mantova rappresenta una realtà importante per crescere, un ambiente sanissimo, il direttore Botturi lo conosco molto bene e mi ha portato qui insieme al mister Possanzini, il quale esprime un gioco che mi piace e secondo me esalta le mie caratteristiche. A Catania sono arrivato appena uscito dalla Primavera del Brescia, devo ringraziare la società rossazzurra per avermi dato una grossa opportunità perchè non capita tutti i giorni di giocare davanti a 20mila persone in casa ogni domenica”.

“A Catania approdai con molti dubbi in D, ma col passare del tempo i dubbi sono diventati certezze, salendo in C e vincendo la Coppa Italia, purtroppo siamo usciti ai quarti di finale dei playoff di Serie C ma ho vissuto anche sei mesi importanti vestendo la fascia da capitano, una bella responsabilità ed un grosso stimolo. Poi a Pisa ho maturato esperienza che mi è servita per abituarmi al ritmo degli allenamenti, conquistando la promozione in A. Ringrazio mister Inzaghi – grandissima persona che conoscevo dai tempi del Brescia – e tutti i miei compagni con cui ho giocato sia a Catania che a Pisa, sono stati davvero fantastici”.

“Il 27 è un numero di maglia che porto con me fin dai tempi di Catania, mi sta portando bene facendo gli scongiuri. Diciamo che è una storia particolare. Decisi il 27 luglio di andare a Catania e proprio il 27 era il numero dello storico capitano rossazzurro Marco Biagianti. A gennaio di quest’anno c’erano delle squadre interessate a me, tra cui il Pisa, l’unica in cui il 27 era libero. Successivamente a Mantova il 27 giugno c’è stata la conferma che sarei arrivato. E’ il mio numero fortunato”.

