CATANIA 2025/26: rosa aggiornata, acquisti e cessioni

L’1 luglio sono rientrati formalmente a Catania dai rispettivi prestiti i giocatori di proprietà, salutando quelli il cui contratto scadeva. Ancora più di 30 i calciatori contrattualmente legati al club del presidente Pelligra, ricordando che è consentito comporre la rosa con uno slot da 23 “calciatori professionisti”, a cui potranno aggiungersi i “calciatori settore giovanile”, ovvero calciatori professionisti nati successivamente al 1° gennaio 2003 e cresciuti nel settore giovanile del Club, che possono essere utilizzati senza alcun limite, al pari dei “giovani di serie”. Tra i giocatori attualmente più vicini a lasciare la squadra, Costantino (verso il Chievo Verona), mentre Laukzemis NON è in prova alla Salernitana, contrariamente a quanto circolato in questi giorni.

GLI ATTUALI GIOCATORI DEL CATANIA SOTTO CONTRATTO

PORTIERI: Andrea Dini (1996), Klavs Bethers (2003), Domiziano Tirelli (2006), Klaidas Laukzemis (2005)

DIFENSORI: Matteo Di Gennaro (1994), Mario Ierardi (1998), Andrea Allegretto (2001), Alessandro Celli (1994), Simone Pieraccini (2004), Tommaso Silvestri (1991)

CENTROCAMPISTI: Tiago Casasola (1995), Daniele Donnarumma (1992), Alessandro Raimo (1999), Gabriel Lunetta (1996), Francesco Di Tacchio (1990), Alessandro Quaini (1998), Francesco De Rose (1987), Gregorio Luperini (1994), Giulio Frisenna (2002), Kaleb Joel Jiménez Castillo (2002), Diego Peralta (1996), Andres Tello (1996)

ATTACCANTI: Emmanuele Cicerelli (1994), Alex Rolfini (1996), Marco Chiarella (2002), Filippo D’Andrea (1998), Milos Bocic (2000), Davide Marsura (1994), Matteo Stoppa (2000), Adriano Montalto (1988), Rocco Costantino (1990), Gabriel Popovic (2003)

CALCIATORI DELLE GIOVANILI CONVOCATI E/O IMPIEGATI NELLA STAGIONE SCORSA

PORTIERI: Damiano Butano (2008), Lorenzo D’Agata (2008)

DIFENSORI: Ermanno Ciniero (2008), Oscar Allegra (2006)

CENTROCAMPISTI: Carmelo Forti (2008)

ATTACCANTI: Clarence Corallo (2005), Federico D’Emilio (2006)

OPERAZIONI DI CALCIOMERCATO EFFETTUATE

ACQUISTI

Tiago Casasola (Ternana, titolo definitivo)

Alex Rolfini (svincolato)

Simone Pieraccini (Cesena, prestito con diritto di riscatto)

Daniele Donnarumma (Cesena, titolo definitivo)

CESSIONI

Marius Adamonis (Sudtirol, titolo definitivo)

Pietro Cianci (Ternana, titolo definitivo)

Alessandro Farroni (svincolato)

Dario Del Fabro (svincolato)

Salvatore Monaco (svincolato)

Nicola Dalmonte (Salernitana, fine prestito)

Andrea De Paoli (Giugliano, fine prestito)

Roberto Inglese (svincolato – Salernitana)

Alessio Castellini (Mantova, prestito con obbligo di riscatto condizionato)

Ertijon Gega (Casarano, titolo definitivo)

Mattia Maffei (Trento, titolo definitivo)

Armando Anastasio (svincolato – Salernitana)

Davide Guglielmotti (svincolato)

Lorenzo Privitera (CastrumFavara)

Stefano Sturaro (risoluzione consensuale, allenerà nel vivaio)

