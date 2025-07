CATANIA FC: “Siamo vicini ai nostri tifosi”

“Dopo il grave incidente autostradale in cui sono stati coinvolti nove tifosi rossazzurri, si vivono ore di grande apprensione: ai feriti, inizialmente diretti a Norcia per seguire gli allenamenti della squadra del cuore, va un pensiero carico d’affetto, nella speranza di un miglioramento delle loro condizioni e di una pronta e completa guarigione. Siamo vicini all’intera comunità catanese. Catania Football Club è costantemente in contatto con le Autorità per ricevere aggiornamenti e garantire collaborazione”. Lo riporta la società rossazzurra attraverso un comunicato stampa diffuso in queste ore.

