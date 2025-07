QUI CATANIA: Forte, ecco perchè con l’Ascoli si è optato per il prestito

Catania e Ascoli hanno limato i dettagli dell’accordo per il trasferimento in Sicilia di Francesco Forte, ratificando l’intesa nelle ultime ore. A differenza da quanto circolava nei giorni scorsi, l’attaccante romano non ha risolto il contratto con l’Ascoli, passando al Catania in prestito. In caso di risoluzione del contratto (scadenza giugno 2026), il Catania avrebbe dovuto pagare il valore dell’ammortamento del giocatore sul bilancio (circa 200/300mila euro): motivo da ricercare nella presenza di una clausola stabilita in orgine per liberarsi dal club bianconero dopo la retrocessione in Serie C avvenuta nel 2024. La cessione a titolo temporaneo evita tale esborso economico da parte del Catania, che avrebbe voluto inserire un’opzione per riscattare il cartellino ma, essendo il contratto del giocatore in scadenza con l’Ascoli il prossimo anno, non sarebbe stato possibile a norma di regolamento aggiungere il diritto di riscatto. In ogni caso Forte, a fine stagione, non sarà più a tutti gli effetti un tesserato dell’Ascoli. A quel punto, se il Catania lo volesse, potrebbe intavolare una nuova trattativa con l’attaccante.

