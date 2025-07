CATANIA: incidente a pulmino di tifosi che raggiungevano squadra. Un ultrà resta in prognosi riservata

Un pulmino di tifosi della Curva Sud Catania, partito in queste ore dalla Sicilia per raggiungere appositamente il ritiro della squadra di mister Toscano a Norcia, in Umbria, in vista dell’amichevole fissata per sabato alle ore 18:00 ha avuto un incidente all’altezza di Salerno: un ultrà rossazzurro è ricoverato, in prognosi riservata, ed è stato trasferito dall’ospedale di Polla al ‘Cardarelli’ di Napoli, in elisoccorso. Un secondo ultrà, invece, è stato trasportato all’ospedale di Vallo della Lucania dove è uscito dal coma e le sue condizioni sono in miglioramento. Il bilancio è di altri sette feriti. La società Catania Football Club – in accordo con la questura di Perugia – sta valutando se partecipare alle manifestazioni in programma domani. La squadra in mattinata ha completato l’allenamento e nel pomeriggio effettuerà una seduta di lavoro come previsto dal programma tecnico. E’ quanto riporta lasicilia.it.

