CATANIA SOCIAL – Anastasio saluta: “Ringrazio tifosi, società, chi lavora dietro le quinte e tutti i miei compagni”

I saluti sui social di Armando Anastasio, laterale sinistro che ha risolto il contratto con il Catania per poi trasferirsi alla Salernitana: “Con la fine del mio rapporto con il Catania, è arrivato il momento di salutare. Voglio ringraziare sinceramente tutti i tifosi che ci hanno sostenuto in ogni momento, in casa e fuori. Grazie alla società per l’opportunità e per il percorso condiviso, e un grazie speciale a tutte le persone che lavorano ogni giorno dietro le quinte: siete l’anima silenziosa di questa realtà. Un saluto e un abbraccio a tutti i miei compagni: abbiamo lottato insieme, giorno dopo giorno, e questo rimane”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***