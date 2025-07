CATANIA SOCIAL – De Rose: “Mai mollare…”

Pugno chiuso, muscolo del braccio mostrato e una scritta: “Mai mollare”. Riparte da qui l’esperto centrocampista Francesco De Rose. L’ex Cesena si allena personalmente, lontano dalla squadra, non facendo parte della lista dei convocati per il ritiro di Norcia. De Rose, in scadenza di contratto a giugno del prossimo anno, cerca nuova sistemazione perchè non rientra nei piani tecnici rossazzurri in vista della stagione 2025/26.

Destinato ad interrompersi il rapporto professionale con mister Toscano dopo ben 186 presenze collezionate con squadre allenate dal tecnico calabrese. Numeri che fanno capire quanto il centrocampista cosentino sia stato considerato importante in questi anni negli equilibri dell’allenatore. Quattro società differenti (Cosenza, Reggina, Cesena, Catania) e otto stagioni disputate con tantissime apparizioni per quello che rappresenta il calciatore più impiegato tra tutti quelli allenati da Toscano in carriera. Stima e riconoscenza non mancano, ma De Rose a giugno ha compiuto 38 anni, è in partenza anche perchè l’intento del Catania è quello di abbassare l’età media dei centrocampisti.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***