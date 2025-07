CATANIA SOCIAL – Donnarumma saluta Cesena: “Ho imparato cosa significa sudare per una maglia che pesa. Ora un nuovo capitolo”

Ha lasciato Cesena dopo due anni dicendo sì alla proposta del Catania. Il laterale sinistro Daniele Donnarumma, fortemente voluto da mister Toscano che lo aveva allenato proprio in Romagna, saluta così i tifosi bianconeri via social:

“Grazie Cesena. Dire addio non è mai facile, soprattutto quando lasci qualcosa che ti ha segnato dentro. Cesena per me e la mia famiglia non è stata solo una squadra, ma una casa, una maglia che ho avuto l’onore di indossare e difendere, una città che mi ha accolto con il cuore. In questi due anni ho vissuto emozioni forti, momenti indimenticabili, battaglie vere dentro al campo e abbracci sinceri fuori. Ho imparato cosa significa sudare per una maglia che pesa, per una piazza che vive di calcio e passione. Ringrazio i compagni, lo staff, la società, i tifosi e soprattutto tutte quelle persone che lavorano dietro le quinte ma che sono la vera anima di questa società. Questa esperienza resterà per sempre nel mio cuore. Però è ora di guardare avanti, ora si apre un nuovo capitolo ma porterò con me ogni momento vissuto con voi. Con affetto, Daniele”.

