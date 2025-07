CATANIA SOCIAL – Guglielmotti: “Lascio uno spogliatoio meraviglioso. Grazie Catania, che Dio abbia cura di voi. Vi voglio bene”

Saluti social di Davide Guglielmotti. Il laterale destro, ufficializzato nei giorni scorsi dall’Union Brescia, dedica un lungo messaggio a Catania ed al Catania ringraziando ogni singolo componente rossazzurro. Queste le parole di Guglielmotti su Instagram:

“È arrivato il momento di salutarvi, è passato oramai qualche giorno dalla notizia, ho atteso qualche ora in più perché non è mai semplice lasciare qualcuno, soprattutto se si tratta di una città, una tifoseria, una società e soprattutto un gruppo di compagni. Non ho grandi parole e tanti pensieri da lasciarvi, le decisioni e gli interrogativi sulla scelta rimarranno in me e dentro le mura di quello spogliatoio… di quel meraviglioso spogliatoio”.

“Il calcio è fatto di scelte, a volte le prendono altri per noi, e a volte … beh, a volte credo semplicemente che Dio abbia un percorso per ognuno di noi e forse attualmente, il mio è lontano da Catania, ringraziare la proprietà e l’intera tifoseria mi sembra doveroso, ma non potrei lasciare Catania senza aver ringraziato le persone che ho vissuto ogni giorno dell’anno, dal presidente Grella a ogni persona che lavora negli uffici, da Emanuele ad Angelo, passando per il direttore Faggiano e successivamente Pastore, ringrazio Alberto, Davide, Giampiero, Daniele, i dottori, il grande Ale che capeggiava all’interno del magazzino, Domenico e il prof per il duro lavoro durante tutto l’anno, insomma, ogni singolo componente che non è prettamente sotto i riflettori”.

“Infine ringrazio i miei compagni di avventura, voi sapete un po’ tutto, e sapete anche che tiferò per voi fino alla fine di questo campionato e di prossimi, ovunque sarete. Come vi ho già scritto, spero di aver lasciato in voi anche solo un decimo di quello che ognuno di voi a modo suo ha lasciato in me. Sono arrivato da Uomo, con il sorriso stampato sulle labbra, conscio della mia educazione, del rispetto verso gli altri, vado via da Uomo con il medesimo sorriso, conscio di aver dato TUTTO per questi colori, per questa città e per questa gente, non so se ci rivedremo un giorno, lo spero tanto. Sicuramente avrò dimenticato di citare qualcuno non me ne vogliate… GRAZIE CATANIA, che Dio abbia cura di voi, vi voglio bene 44”.

