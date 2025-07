CATANIA SOCIAL – Izco, Monaco (Gennaro e Salvatore): “Tutte le nostre preghiere sono per voi, forza guerrieri”

Tra i numerosi messaggi di solidarietà anche da parte di ex rossazzurri, spiccano quelli di Mariano Izco, Gennaro e Salvatore Monaco. Izco rivolge il seguente pensiero ai tifosi del Catania coinvolti nel grave incidente verificatosi venerdì, nel Salernitano: “Ai ragazzi che stanno lottando in ospedale mando tutta la mia forza e il mio affetto. Sempre con voi, sempre con i nostri tifosi”. Gennaro Monaco, invece, scrive: “Ogni giorno mostrate che non esiste distanza per l’amore puro che avete per questa maglia. Ora tocca a noi fare il tifo per voi. Tutte le nostre preghiere sono per voi. Forza ragazzi non mollate”. Salvatore si unisce al pensiero del papà aggiungendo: “Forza guerrieri”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***