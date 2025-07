CATANIA SOCIAL – Montalto: “Grazie, in bocca al lupo”

In queste ore la società rossazzurra ha dichiarato ufficialmente concluso il rapporto contrattuale con l’attaccante Adriano Montalto, in seguito all’accordo ratificato dalle parti per la risoluzione consensuale. Montalto risponde alle parole di “augurio delle migliori fortune personali e professionali” che il club etneo gli ha indirizzato con un “Grazie”, aggiungendo: “In bocca al lupo a voi”. Un ringraziamento semplice, quello che il calciatore siciliano decide di rivolgere al Catania dopo un’annata vissuta spesso tra le critiche del popolo rossazzurro, mai tenero nei confronti del giocatore sotto il profilo delle prestazioni offerte. L’ultimo gol della stagione 2024/25 ha portato proprio la firma di Montalto, determinando la vittoria del Catania a Pescara, purtroppo inutile ai fini della qualificazione al turno successivo dei playoff.

