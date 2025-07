CATANIA-TRODICA: amichevole posticipata a sabato 26 luglio

L’amichevole preannunciata dal Trodica Calcio, formazione marchigiana che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza, originariamente prevista per mercoledì 23 luglio è stata posticipata di qualche giorno per motivi logistici. Si giocherà sabato 26 luglio, non cambiano orario del fischio d’inizio (18:00) e sede (stadio “Filippo Micheli” di Norcia). Successivamente, sempre a Norcia, alle ore 21.30 è prevista in Piazza San Benedetto la presentazione della prima squadra del Catania. Il club della provincia di Macerata ha presentato nei giorni scorsi l’amichevole col Catania come “una sfida di prestigio che rappresenta un’opportunità unica per confrontarsi con un club blasonato del panorama professionistico italiano, in una cornice suggestiva e di grande visibilità”.

