CATANIA-TRODICA: previsti circa 200 tifosi a Norcia

Come già riportato, l’amichevole del Catania prevista mercoledì con il Trodica Calcio, formazione di Eccellenza, è slittata a sabato alle ore 18. Sugli spalti del “Filippo Micheli” di Norcia, per l’occasione, prevista la presenza di circa 200 supporter rossazzurri. Si tratterà del primo approccio della nuova stagione tra sostenitori e calciatori del Catania, anche se i primi tifosi hanno già raggiunto la squadra di mister Toscano in ritiro. Sabato, in serata, il Catania sarà inoltre ospite del centro umbro nell’ambito delle manifestazioni estive locali.

